PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’obiettivo non era far piacere tutto a tutti, sarebbe stato comunque impossibile”. Tony Estanguet, presidente del Comitato organizzatore di Parigi2024, in un’intervista al “Journal du Dimanche”, si fa scivolare addosso le critiche piovute sulla cerimona inaugurale. “Piuttosto che proporre qualcosa che suscitasse consenso ma un pò insipido abbiamo preferito fare scelte molto forti che potessero anche spingere altri a riflettere”, ha aggiunto Estanguet, ribadendo di aver voluto mettere in scena la “diversità culturale della Francia”, anche dando spazio a vari generi di musica: “Alcuni hanno preferito Aya Nakamura, altri Celine Dion, è fantastico quando si arriva a comunicare con tutte le generazioni”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]