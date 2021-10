CUNEO (ITALPRESS) – Esplosione in una palazzina a due piani a Rossana, in provincia di Cuneo. Il crollo, informano i Vigili del Fuoco, è stato causato probabilmente da una fuga di gas che ha provocato ingenti i danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti squadre da Saluzzo, Busca e Cuneo. Al momento una persona è stata portata via dalle macerie e affidata alle cure dei sanitari.

