NAPOLI (ITALPRESS) – Esplosione e successivo incendio, la notte scorsa, in un appartamento a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, nella vicina abitazione, interessata dal crollo di una parete, hanno trovato i corpi di due anziani coniugi. A causare l’esplosione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata una probabile fuga di gas. Indagini sono in corso.

– foto ufficio stampa Vigili del fuoco –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]