MILANO (ITALPRESS) – Il nuovo video di “Face It Alone” arricchisce di un valore aggiunto la canzone “ritrovata” dei Queen, incisa in uno dei periodi più prolifici della band. Il video è stato realizzato da Simon Lupton e cattura tutta l’intensità e la sfida della canzone in un video drammatico, che tocca i temi della solitudine, del coraggio e del potere redentore dell’amicizia. “Quando accade qualcosa di catastrofico nella vita, il tuo istinto è quello di circondarti di ciò che è più caro e più importante per te”, spiega Lupton. Dalle animazioni pionieristiche e dagli effetti caleidoscopici agli amati Mountain Studios della band a Montreux, insieme alle immagini evocative delle canzoni che stavano creando all’epoca dell’era “The Miracle”, il nuovo video di “Face It Alone” è il complemento perfetto per la ballata appena scoperta, che Roger Taylor definisce “un piccolo gioiello”. Il brano Face It Alone è incluso nel cofanetto “Queen The Miracle Collector’s Edition” in pubblicazione il 18 novembre.

Foto: ufficio stampa Universal Music

(ITALPRESS).