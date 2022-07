VENEZIA (ITALPRESS) – Un punto di vista sulla città inedito, da chi la vive dall’acqua e non solo attraverso le calli. A Ca’ Farsetti è stata presentata questa mattina, venerdì 15 luglio, “Venezia – La Guida ufficiale dei Gondolieri”, lavoro portato avanti dai Bancali, rappresentati per l’occasione dal presidente Andrea Balbi. All’iniziativa sono intervenuti, per l’Amministrazione comunale, gli assesssori alla Promozione del territorio Paola Mar, alla Sicurezza Elisabetta Pesce, al Bilancio Michele Zuin e la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. (ITALPRESS) – (SEGUE). Presenti anche altri consiglieri comunali, tra cui Aldo Reato, ex presidente dei Gondolieri, che ha dato il via al progetto della Guida. Si tratta, ha spiegato Baldi, di un lavoro partito oltre sette anni fa che forsnisce una visione di Venezia da chi la vede nel quotidiano, mettendo in evidenza la funzione dei traghetti da parada, il trasporto pubblico non di linea più antico del mondo. Un libro che può essere utilizzato sia dai turisti che dai residenti. Sono cinque i capitoli dedicati ad altrettanti percorsi: Santa Sofia – Mercato di Rialto; Riva del Vin – Riva del Carbon; Sant’Angelo – San Tomà; Santa Maria del Giglio – Salute; Parada Dogana – San Marco. A questi si aggiungono due itinerari che vanno oltre San Marco e nelle isole. Ad ogni percorso vengono dedicati approfondimenti sui luoghi da vedere con diverse curiosità. (ITALPRESS) – (SEGUE). Da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione presenti è arrivato il ringraziamento per il lavoro di studio e valorizzazione fatto dai Gondolieri. Durante la conferenza è stato inoltre presentato un progetto realizzato nei mesi scorsi, sempre dai Gondolieri, in omaggio a Venezia 1600. Si tratta di un calendario in veneziano che parte da marzo, mese della Fondazione della città, e segna nei vari mesi tutti gli appuntamenti della tradizione cittadina, come il Carnevale, la Sensa, il Redentore, la Regata Storica e la Festa della Salute.

-foto ufficio stampa Comune Venezia –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com