E' fuori ora "RA TA TA", il nuovo singolo di Mahmood. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, la canzone è accompagnata dal videoclip. Dopo aver conquistato i club d'Europa con il suo European Tour (17 date in 10 Paesi, quasi tutte sold out), dal 3 luglio sarà protagonista dei più suggestivi festival estivi italiani con il Summer TOUR, in attesa della tournèe nei palazzetti italiani, prevista per ottobre 2024.

Il singolo, scritto da Mahmood e prodotto da Katoo e Madfingerz, è un racconto in cui si susseguono immagini scolpite dallo stile unico dell’artista. Giovani che vivono una quotidianità di disagio, fra insulti e compagnie sbagliate, in cui gli elementi tipici dell’infanzia – i giochi, il succo di frutta – si mischiano in un ossimoro fatto di abbandono e difficoltà, dove la bocca a mitraglia che spara parole a raffica diventa l’unica arma per difendersi dalle ingiustizie.

Il videoclip vede alla regia Attilio Cusani e lo stesso Mahmood, con la produzione di Borotalco.tv in collaborazione con +216/Capsul. Girato in una calda estate tunisina, ha come protagonisti ragazzi e ragazze di tutte le età che alternano le loro giornate fra momenti di noia e scene di aggregazione. Viaggi in motorino e ritrovi serali, con le luci della città a fare da sfondo e la speranza di poter creare insieme nuovi orizzonti.

