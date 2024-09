NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sara Errani e Andrea Vavassori sono approdati alla finale del doppio misto degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. La romagnola e il piemontese diventano così la prima coppia italiana di sempre in una finale in un misto di una prova Major. A New York, stanotte, i due azzurri hanno sconfitto in semifinale gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-3 7-5. Per la conquista del titolo affronteranno altri due americani, ovvero Taylor Townsend e Donald Young, che hanno battuto l’indonesiana Aldila Sutjadi e l’indiano Rohan Bopanna per 6-3 6-4.

Prima di Errani e Vavassori solo altri tre italiani si sono spinti così lontano nei misti dei vari Major ma sempre “separati”. Nella storia degli Slam, infatti, si sono registrati i due successi di Nicola Pietrangeli al Roland Garros del 1958, con la britannica Shirley Bloomer, e di Raffaella Reggi agli Us Open del 1986, con lo spagnolo Sergio Casal. Inoltre c’è stata anche la finale persa, la prima di sempre nei Major, da Uberto De Morpurgo, con la statunitense Elizabeth Ryan, contro le due leggende francesi Suzanne Lenglen e Jean Borotra.

Nei tornei di singolare invece sono approdati alle semifinali Frances Tiafoe nel tabellone maschile e Aryna Sabalenka in quello femminile. Lo statunitense, numero 20 del mondo e del seeding, ha raggiunto nuovamente un posto fra i primi quattro del torneo della Grande Mela, come nel 2022, imponendosi sul bulgaro Grigor Dimitrov, numero 9 del ranking Atp e nona testa di serie della manifestazione, costretto al ritiro, per un problema muscolare alla gamba sinistra, sul punteggio di 6-3 6-7 (5) 6-3 4-1 in favore di Tiafoe. Sarà quindi tutta a stelle e strisce la semifinale della parte bassa del tabellone maschile (l’ultima volta è successo nel 2005): Tiafoe sfiderà Taylor Fritz, ieri sera vincitore contro Alexander Zverev. Nella parte alta, invece, spazio a Jannik Sinner, che oggi, nei quarti di finale, se la vedrà con Daniil Medvedev. Fra Draper e De Minaur poi l’ultimo quarto.

In campo femminile, infine, tutto facile per la Sabalenka. La bielorussa, numero due del mondo e del seeding, ha liquidato la cinese Qinwen Zheng per 6-1 6-2. Adesso affronterà la statunitense Emma Navarro, che ieri ha sconfitto la spagnola Paula Badosa. Dall’altra parte del tabellone, invece, si devono giocare oggi i quarti di finale: in programma le sfide Swiatek- Pegula e Haddad Maia-Muchova.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]