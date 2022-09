MILANO (ITALPRESS) – “Buona la prima”. Questa è la lapidaria ammissione di Eros Ramazzotti alla fine del primo concerto (a Siviglia) delle dieci anteprime speciali sui palcoscenici più prestigiosi del Battito infinito world tour première, che continua il 17 e 18 settembre al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, 20, 21, 23 e 24 Verona all’Arena, 27 Atene, 6 e 8 ottobre Caesarea in Israele.

Un ritorno in grande stile e un lancio mondiale per Eros Ramazzotti che, a distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio, pubblica il 16 settembre 2022 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store il nuovo progetto discografico “Battito infinito”, con dodici brani inediti, l’ultimo dei quali è “Ogni volta che respiro” con testo di Mariella Nava e musica di Ennio Morricone.

“Mariella mi aveva proposto questa canzone, una delle poche canzoni pop del maestro – ha sottolineato il cantautore – L’idea di scrivere il testo è stata di Mariella ma fu proprio il grande maestro a sceglierlo e ho voluto che chiudese questo grande progetto. É una lettera d’amore, la promessa di un sentimento eterno, d’altri tempi, e la certezza di esserci sempre l’uno per l’altra”.

“Battito infinito” è stato anticipato dai singoli “Ama” (nel video Michelle Hunzicher e la loro figlia Aurora) e “Sono” (con Alejandro Sanz), tasselli di questo album che è il manifesto della rinnovata identità artistica del cantautore dei record che in oltre 35 anni di carriera conta settanta milioni di dischi venduti e più di due miliardi di ascolti in tutto il mondo.

(ITALPRESS)

-foto ufficio stampa Ramazzotti –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com