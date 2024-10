ROMA (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo Pirelli accompagna Hayden Paddon su Hyundai i20 Rally 2 Customer racing, gestita dal team BRC, alla vittoria del Campionato europeo rally FIA ERC. Pur avendo dominato fino alla domenica mattina, al campione neozelandese è bastato arrivare terzo nel Rally di Silesia, ultima gara stagionale, per ottenere lo scettro continentale. Davanti a Paddon, al secondo posto, nel rally polacco, la Ford di Jon Armstrong che nell’ultima giornata di gara, contraddistinta da fondi umidi e bagnati, ha saputo sfruttare al meglio sia le P Zero sia le Cinturato. “Faccio i complimenti ad Hayden e alla Hyundai – ha commentato Terenzio Testoni, Rally Activity Manager Pirelli – che hanno bissato il successo dello scorso anno grazie anche alle nostre soluzioni. Gli pneumatici Scorpion da sterrato e i P Zero e i Cinturato da asfalto ancora una volta si confermano per i piloti compagni di strada versatili e sempre affidabili sia in un campionato open market di alto livello come l’ERC, nel quale conta di più la prestazione, sia nel WRC, nel quale i team cercano costanza e durevolezza. Complessivamente il FIA ERC 2024 è stata un’esperienza positiva per Pirelli, che può guardare con ottimismo agli impegni rallistici della prossima stagione”. Nel campionato europeo, Pirelli ha colto quest’anno il record delle speciali vinte, ovvero 66, e 3 gare vinte su 8 con tre vetture e tre piloti diversi: la Skoda di Oliver Solberg sugli sterrati del Rally di Scandinavia e la Citroen di Andrea Crugnola sugli asfalti del Rally di Roma, oltre alla Hyundai di Paddon nel Rally Cederigion (asfalto). Undici i podi conquistati con otto piloti (Miklos Csomos, Alejandro Cachon, Solberg, Paddon, Robert Virves, Crugnola, Simone Campedelli, Armstrong) e cinque marchi (Citroen, Ford, Hyundai, Skoda, Toyota).

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

