ROMA (ITALPRESS) – L’Italia degli sport equestri è pronta per prendere il volo per Parigi 2024. La Federazione Italiana Sport Equestri, infatti, ha definito oggi, in accordo con il Coni, le convocazioni agli azzurri per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Come noto l’Italia degli sport equestri si presenta a Parigi con una squadra nella disciplina del concorso completo e un binomio a titolo individuale nel salto ostacoli. Nel concorso completo si misureranno Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes, Emiliano Portale su Future, Pietro Sandei su Rubis de Prere (AP – riserva che potrà sostituire un compagno di squadra), Giovanni Ugolotti su Swirly Temptress. Sarà invece Emanuele Camilli su Odense Odeveld a rappresentare l’Italia Team nel salto ostacoli.

