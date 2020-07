Vulcano è, tra le isole dell’arcipelago delle Eolie, quella che rimanda di più al rapporto primordiale tra l’uomo e la natura, ospitando al suo interno tutto ciò che necessita per garantirne il benessere psicofisico.

Un angolo di paradiso dov’è possibile godere dei benefici delle acque termali, della particolarità delle spiagge nere e dalla imponenza del vulcano che domina l’intera isola. In questo particolare momento post Covid, Les Sables Noirs Resort & Spa a Vulcano propone, per garantire la sicurezza dei suoi ospiti, la formula Residence, grazie alla quale si può usufruire di una vacanza in piena regola ma garantendo la corretta privacy.

Una struttura in cui prenotare il soggiorno in sicurezza con il protocollo redatto dall’ente certificatore Bereau Veritas che attesta la piena rispondenza dei protocolli di gestione anti Covid-19 svolti.

Le camere sono attrezzate di cucina all’interno, mentre la spiaggia privata che si estende davanti al resort è dotata di lettini e ombrelloni perfettamente distanziati.

La struttura ospita inoltre una Spa moderna completamente attrezzata di percorso benessere, comprensiva di sauna, bagno turco, docce emozionali, area relax, piscine con idromassaggio e speciali momenti di benessere di coppia.

Nel Lounge Bar della terrazza gli ospiti potranno degustare cocktail e aperitivi in totale tranquillità, ammirando lo scenario del tramonto e la bellezza dell’isola.

