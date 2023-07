ROMA (ITALPRESS) – Nuovi vertici per il Partito Democratico

romano. L’assemblea dei delegati e delegate del partito, riunita

al teatro Golden della Capitale, ha proclamato Enzo Foschi, ex

vicesegretario del Pd regionale, segretario del Pd Roma. Allo

stesso tempo è stata eletta presidente del Pd di Roma, la

consigliera capitolina Giulia Tempesta, e come sue vice le

consigliere Sabrina Giuseppetti, presidente del XIII Municipio e

Federica Serratore, consigliera al II Municipio.

foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

