ROMA (ITALPRESS) – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato eletto per acclamazione presidente di Ali (Autonomie locali italiane”, nel corso dell’assemblea congressuale nazionale dell’associazione in corso di svolgimento in Campidoglio.

Gualtieri succede a Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro, eletto al Parlamento europeo. L’assemblea ha poi eletto altri tre vicepresidenti: Giovanna Bruno (sindaca di Andria), Andrea Marrucci (sindaco di San Gimignano) e Massimiliano Presciutti (sindaco di Gualdo Tadino).

(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa vicepresidente della provincia di Frosinone