Eni ed Enea insieme per la fusione nucleare

Enea - l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ed Eni hanno firmato un accordo di collaborazione per il progetto sulla fusione nucleare, il Divertor Tokamak Test - Dtt, che verra' realizzato nel centro ricerche di Frascati ed avra' un valore stimato in circa 600 milioni di euro. spa/sat/red