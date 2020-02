Generali insieme a Med-Ex – società specializzata nella promozione di programmi di prevenzione sui corretti stili di vita, che da 25 anni si occupa dell’assistenza medica e della preparazione sportiva dei piloti della Scuderia Ferrari – inaugura Energy Hub nella Torre Generali a Citylife a Milano, un laboratorio innovativo dedicato all’attivazione dell’energia fisica e mentale di tutti i dipendenti e alla promozione di stili di vita sani e sostenibili. Disegnato in coerenza con le linee guida del Ministero della Salute in ambito di prevenzione, l’ambiente possiede al suo interno una equipe di medici professionisti che ha studiato una serie di esercizi e percorsi volti ad attivare l’energia delle persone coinvolte.

Progetto nato grazie all’attenzione di Generali Welion, la societa` di welfare integrato che, nell’ambito di Country Italia e del Gruppo Generali, offre alle aziende percorsi di salute e benessere per i dipendenti e soluzioni all’avanguardia nel mondo del welfare aziendale. Energy Hub conferma così il ruolo della Compagnia come Lifetime Partner dei propri clienti e dei propri dipendenti in linea con la strategia triennale Generali 2021.

Maurizia Cecchet, Human Capital Director, Generali Group Investments Asset & Wealth Management, ha commentato: “Crediamo sia importante mettere i colleghi nelle migliori condizioni per sentirsi bene al lavoro e trovare i giusti stimoli ed energie per potersi focalizzare al meglio sugli ambiziosi obiettivi che ci poniamo di raggiungere”, e ha aggiunto: “Il benessere dei dipendenti non si misura solo grazie all’attivazione delle energie fisiche e mentali, ma anche grazie alla prevenzione e alla conoscenza di cosa significhi condurre una vita sana. A questo proposito abbiamo previsto la realizzazione di workshop volti ad affrontare temi quali l’alimentazione, il sonno, l’ageing population, etc…”.

Partendo dagli spazi innovativi che caratterizzano la torre Hadid in termini di collaborazione, inclusa una caffetteria incentrata sul concetto di benessere e alimentazione sana e bilanciata, sono stati quindi avviati: un progetto di smart working che consente ulteriore flessibilita` nella gestione del proprio worklife balance ed un programma di Energy Check up (un percorso di visite mediche finalizzate ad una valutazione del proprio stato di salute generale e rischio cardiovascolare), per migliorare il proprio stile di vita e le proprie performance personali e professionali. I corsi offerti gratuitamente ai dipendenti si focalizzano sia sull’attivazione fisica e mentale (yoga e pilates) che sulla valorizzazione delle politiche aziendali di Diversity & Inclusion quali corsi di difesa personale, corsi per le neo mamme che rientrano al lavoro e corsi di riabilitazione orientati a specifiche disabilita`.

All’interno dell’Energy Hub e` stato allestito anche un simulatore di Formula 1 che riproduce l’esperienza di un pilota professionista in pista, stimolando l’attenzione, la motivazione e la presa di decisione in contesti sfidanti.

(ITALPRESS/WEWELFARE.IT).