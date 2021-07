Energia rinnovabile, in Sicilia tre nuovi parchi di Engie

Tre nuovi parchi per le energie rinnovabili, di Engie, in Sicilia, per un investimento di 140 milioni di euro. I progetti sono stati illustrati dai vertici della società, a Marsala. agd/abr/red