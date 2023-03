PALERMO (ITALPRESS) – Il 17 marzo Sasol Italy, Sonatrach Raffineria Italiana, Snam ed Edison hanno presentato alle Autorità, presso lo stabilimento di Augusta di Sasol, il “Progetto Hybla”. L’ambiziosa iniziativa, per la cui realizzazione saranno necessari contributi a livello europeo e nazionale, ha l’obiettivo di realizzare un impianto innovativo e di significativa capacità per la produzione di idrogeno e syngas “low carbon” in grado anche di catturare e riutilizzare la CO2 che contribuirà al processo di decarbonizzazione dei due siti (con una riduzione di emissioni di CO2 pari a circa 110mila tonnellate all’anno). Il Progetto Hybla può rappresentare un passo di estrema rilevanza per accelerare la creazione di una Valle dell’Idrogeno nella Regione Siciliana, con la potenzialità di essere fra le più grandi presenti in Italia. L’iniziativa rafforza il ruolo centrale della Sicilia nella costruzione della futura infrastruttura dell’idrogeno dell’Unione Europea. Un territorio che si distingue, da un lato, per il suo grande potenziale in materia di fonti rinnovabili e, dall’altro, per la sua posizione strategica. L’avvio di una “economia siciliana dell’idrogeno”, inoltre, farà da volano per il rilancio dell’intero comparto industriale, permettendo lo sviluppo di una catena del valore che sarà in grado di stimolare diversi settori produttivi e la promozione di una mobilità locale dell’idrogeno.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it