Energia, Procaccini “Sulla tassonomia Ue Governo italiano assente”

"L'atto della Commissione incontra ciò che noi conservatori sosteniamo da sempre. La transizione energetica va accompagnata e non può essere condotta in avanti a furia di forzature ideologiche". Lo afferma l'europarlamentare Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia, in merito alla tassonomia Ue sull'energia. alp/sat/red