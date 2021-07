Energia, Musumeci: “Imprese cooperino per una crescita razionale della Sicilia”

"Abbiamo i numeri in Sicilia per giocare una partita da protagonisti nella transizione energetica. Non soltanto perché ci candidiamo a essere sede di un modello innovativo e di ricerca sull'idrogeno, ma anche perché vogliamo fare lavorare le piccole e medie imprese che sull'energia si stanno impegnando tanto". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci fag/tvi/gtr