Energia, Lupi “Ristori immediati per imprese e famiglie”

"Noi riteniamo che la crisi che stiamo attraversando sia ben più grave di quella del primo Covid, con tante imprese che rischiano di chiudere. Quindi c’è bisogno, come nella prima emergenza Covid, di dar vita nel brevissimo periodo a un intervento di ristori, per supportare imprese e famiglie". Lo dice in un'intervista all'Italpress Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati. sat/gtr