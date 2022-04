Energia, Fontana “Tante aziende cominciano a soffrire”

"Gli aumenti sono tali che gli imprenditori non sono in grado di rispettare i prezzi che erano stati concordati in serie di assegnazione. Valutiamo l'ipotesi di riposizionare il contenuto del Pnrr". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana parlando di caro energia. bla/pc/red