Energia, Colarullo “Utilities fondamentali per la transizione”

“Dal nostro punto di vista l’Europa mira a una strategia che metta in parallelo, e in qualche modo renda sinergiche, le attività sulla transizione ecologica, energetica e la sicurezza energetica, quindi affrancandosi da fonti fossili come il gas". Lo ha detto Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia, in occasione dell’evento “Il ruolo delle utilities fra sicurezza energetica e transizione ecologica”. xb1/sat/gsl