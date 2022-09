MILANO (ITALPRESS) – Ministri e leader dell’energia si sono riuniti oggi a Milano per l’apertura di Gastech 2022, la Fiera mondiale dell’energia, in programma dal 5 all’8 settembre a Fiera Milano-Rho. “Milano è lieta di ospitare Gastech 2022 in un momento così critico per l’industria energetica – ha commentato Giuseppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, oggi alla conferenza stampa inaugurale -. Non solo in Italia, ma in tutta Europa, siamo stati tutti colpiti dalla crisi energetica. Gastech rappresenta un’opportunità vitale per l’industria di lavorare con i decisori politici per guidare una risposta coordinata e garantire un futuro energetico giusto e verde per tutti”.

Mentre le sfide che il settore energetico si trova ad affrontare fanno notizia in tutto il mondo, Gastech si propone,quindi, come piattaforma di confronto tra gli attori più rilevanti del settore. Dall’impatto della crisi in Ucraina al ruolo vitale delle infrastrutture Gnl (Gas naturale liquefatto) e dei progetti rinnovabili nel soddisfare la crescente domanda di energia, Gastech 2022 sarà il forum in cui l’industria potrà definire il percorso da seguire per raggiungere gli obiettivi strategici fondamentali della sicurezza energetica e di una transizione giusta. In un programma di 4 giorni, più di 400 relatori saranno impegnati in una serie di tavole rotonde strategiche in cui verranno affrontate le sfide del settore e i principali temi di dibattito sul suo futuro.

Oltre a queste sessioni, nell’area espositiva di Gastech, le aziende della catena del valore del gas naturale, Lng, idrogeno e delle soluzioni a basse emissioni di carbonio sveleranno tecnologie innovative che porteranno a nuovi livelli di efficienza e innovazione e a entusiasmanti partnership commerciali. Ospitato presso la Fiera di Milano con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero degli Affari Esteri con il supporto dell’Agenzia ICE, in collaborazione con Assorisorse, a Gastech sono attese oltre 38.000 presenze durante i quattro giorni dell’evento presso la di Fiera Milano.

“Affrontare le grandi questioni della sicurezza energetica, della transizione e dell’accessibilità economica richiede soluzioni integrate- ha sottolineato Christopher Hudson, presidente di Gastech-. Gastech, la più grande conferenza del suo genere per il settore del gas, riunisce ministri di alto livello e leader aziendali globali per esplorare l’intero spettro di soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio per queste sfide così interconnesse e spesso in conflitto tra loro”. La sessione di apertura vedrà i ministri dell’energia discutere la questione centrale al centro del panorama energetico odierno: come bilanciare la sicurezza energetica e una giusta transizione.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di Hardeep Singh Puri, ministro indiano del petrolio e del gas naturale e degli Affari abitativi e urbani, Tarek El Molla, ministro egiziano del Petrolio e Risorse minerarie e Joào Galamba, segretario di Stato portoghese per l’Energia. Insieme discuteranno delle politiche energetiche globali, delle priorità dei loro Paesi e dei loro piani per garantire la sicurezza energetica globale a lungo termine. Successivamente, gli executive apicali di ConocoPhillips, Baker Hughes e Woodside Energy si riuniranno per una tavola rotonda dedicata al punto di vista del mondo aziendale sul bilanciamento delle esigenze di approvvigionamento con gli obiettivi climatici a lungo termine. I partecipanti potranno inoltre seguire una delle più importanti figure politiche tedesche, l’ex ministro degli Affari Esteri della Germania e presidente di Atlantik-Brùcke e.V., Sigmar Gabriel, che illustrerà il ruolo significativo della geopolitica nel settore energetico oggi e fornirà una visione sull’evoluzione della politica energetica europea. La giornata di apertura sarà inoltre caratterizzata da una tavola rotonda di peso sul ripensamento del sistema energetico globale, con la partecipazione di ministri e rappresentanti politici di alto livello provenienti da UE, Iraq, Turchia, Usa ed Emirati Arabi Uniti. Tra i diversi punti di vista dei leader del settore energetico segnaliamo un intervento sull’innovazione del settore da parte di Chariff Souki, presidente esecutivo di Tellurian, e una sessione dedicata a come il settore può salvaguardare i consumatori in questo periodo di volatilità, con la partecipazione dell’ex Segretario all’Energia degli Stati Uniti e presidente di Sempra Infrastructure, Dan Brouillette e di altri leader aziendali globali.

– foto: xa1/Italpress

(ITALPRESS).