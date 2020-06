ROMA (ITALPRESS) – Enel Green Power, attraverso la sua controllata indiana per le energie rinnovabili, EGP India, si è aggiudicata il diritto di firmare un contratto di fornitura energetica della durata di 25 anni per un progetto solare da 420 MW in India, che sarà ubicato nello Stato del Rajasthan e sarà il suo primo impianto solare nel Paese. L’aggiudicazione del progetto è avvenuta nell’ambito della Nona Tranche da 2 GW della gara d’appalto nazionale per l’energia solare indetta dalla società governativa Solar Energy Corporation of India Limited (SECI). “Questa nuova aggiudicazione testimonia il continuo impegno di Enel Green Power rivolto all’espansione della propria impronta energetica pulita e sostenibile, con l’obiettivo di proseguire nel percorso del Gruppo Enel verso la totale decarbonizzazione”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, Ceo di Enel Green Power. “L’India rappresenta un mercato importante in una geografia strategica per la nostra azienda, in quanto vanta una ricchezza di risorse rinnovabili e un contesto altamente competitivo, cui si unisce una crescente domanda di energia. Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza in India con il nostro primo progetto solare, poichè continuiamo a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di energia sostenibile del Paese, fornendo al contempo energia pulita con le tecnologie più all’avanguardia”. La costruzione dell’impianto solare, che dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2021, comporterà un investimento di circa 180 milioni di dollari. In base al contratto di fornitura di energia che sarà assegnato a EGP alla luce della gara d’appalto odierna, il progetto solare fornirà a SECI i volumi di energia specificati per un periodo di 25 anni. L’impianto sarà in grado di generare più di 750 GWh di energia rinnovabile all’anno, abbastanza per evitare l’emissione annuale in atmosfera di circa 681.600 tonnellate di CO2. Il progetto attribuito nell’ambito della gara d’appalto aiuterà il governo indiano a raggiungere i suoi obiettivi in materia di energie rinnovabili, nel suo percorso verso il raggiungimento entro il 2022 di una capacità di produzione energetica pari a 100 GW di energia solare e 60 GW di energia eolica, a fronte dei circa 35 GW di energia solare e 38 GW di energia eolica odierni.

(ITALPRESS).