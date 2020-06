ROMA (ITALPRESS) – Con un video-decalogo sul funzionamento delle comunità energetiche è partita la campagna informativa del progetto GECO per sensibilizzare i cittadini sui temi chiave della sostenibilità ambientale. Finanziato con circa 2,5 milioni di euro dal fondo europeo EIT Climate-KIC, GECO (Green Energy COmmunity) è promosso da ENEA, Università di Bologna e Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS (coordinatore) per dare vita ad una comunità energetica nel quartiere Pilastro-Roveri alla periferia del capoluogo felsineo (Bologna). L’iniziativa si ispira ai concetti di smart city ed economia circolare per contrastare la povertà energetica e si basa sull’uso condiviso dell’energia e delle fonti rinnovabili per favorire la riduzione delle bollette per i cittadini e le circa 900 aziende che operano nei due quartieri attraverso un mix di fonti rinnovabili, generazione distribuita, stoccaggio di energia e ottimizzazione dei consumi. Le dieci video pillole, della durata di circa un minuto l’una, si concentrano su alcuni concetti fondamentali della green economy che vengono spiegati dagli esperti dei tre partner del progetto.

Queste alcune le principali tematiche affrontate: Comunità energetica (Claudia Carani, AESS), Energia pulita (Piergabiele Andreoli, AESS), Risparmiare energia (Luca Gazzotti, ENEA), Autoconsumo (Maria Maddalena Gambini, UniBo), Economia collaborativa (Francesca Cappellaro, ENEA), Prosumer (Giorgia Pulazza, UniBo), Contrastare la povertà energetica (Felipe Barroco, AESS), Smart home (Sabrina Romano, ENEA), Energy box (Sabrina Romano, ENEA), Abitare sostenibile (Filippo Molinari, AESS). Enea contribuisce al progetto attraverso lo sviluppo di un modello di business green finalizzato a rendere flessibile la domanda di energia dei partner della comunità energetica. “L’obiettivo di questa iniziativa è trovare soluzioni locali per generare un ciclo economico a basse emissioni di carbonio”, spiega la ricercatrice Francesca Cappellaro, referente ENEA per GECO. “Attraverso la promozione dell’autoconsumo e dello scambio interno di energia rinnovabile, prodotta localmente nel quartiere Pilastro-Roveri, ci proponiamo di aumentare del 76% la produzione di energia rinnovabile nell’arco di tre anni, con una riduzione di 70 mila tonnellate di CO2”, aggiunge Cappellaro.

E per spiegare le soluzioni alla base del funzionamento di una comunità energetica, parte domani venerdì 12 giugno anche un ciclo di quattro webinar che si concluderà giovedì 2 luglio. Nel dettaglio: Città e case intelligenti (venerdì 12 giugno, ore 14.00); Costruire una comunità sostenibile, circolare e collaborativa (mercoledì 17 giugno, ore 14.00);

Ripartire sostenibile. Le misure green del Decreto Rilancio (giovedì 25 giugno, ore 14.00);

Autoconsumo e comunità energetiche (giovedì 2 luglio, ore 14.00).

(ITALPRESS).