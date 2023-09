EMPOLI (ITALPRESS) – Dopo appena 4 giornate di campionato si conclude l’esperienza di Paolo Zanetti sulla panchina dell’Empoli. La società del presidente Corsi ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico dopo un avvio di campionato decisamente negativo. Zero punti ottenuti e zero gol realizzati in quattro turni sono costati l’esonero all’allenatore veneto, che lo scorso anno era stato protagonista di una bellissima salvezza. Al suo posto gli azzurri si preparano a richiamare mister Aurelio Andreazzoli. Per lui si tratta di un ennesimo ritorno. Il tecnico massese ha guidato gli azzurri nella stagione 2017/2018, subentrando a Vincenzo Vivarini e trascinando la squadra alla promozione in serie A. Nella stagione 2018/2019 nella massima serie non riuscì invece ad evitare la retrocessione alternandosi in panchina a Beppe Iachini. Nella stagione 2021/2022 Andreazzoli è ritornato in azzurro guidando alla salvezza la squadra nel campionato di Serie A. Dopo una breve parentesi in serie B alla Ternana, ora, salvo imprevisti, sarà di nuovo lui a tentare di rimettere in carreggiata Caputo e compagni per raggiungere l’obbiettivo salvezza.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]