Binghatti, il principale marchio immobiliare con sede a Dubai, lancia quest’anno il primo progetto ad Al Jaddaf, Binghatti Ghost. Questo sviluppo molto atteso segna il ritorno di Binghatti nell’area, spinto da una domanda senza precedenti dal mercato dopo una pausa di due anni.

Il nuovo progetto comprenderà un totale di 770 unità residenziali. Oltre a questi ambiti spazi abitativi, Binghatti Ghost includerà anche sei negozi al dettaglio di lusso, migliorando l’attrattiva commerciale della comunità.

Storicamente, le proprietà di Binghatti hanno registrato notevoli plusvalenze per gli investitori, con i precedenti progetti dello sviluppatore che hanno registrato plusvalenze fino al 40% per gli investitori. Binghatti Ghost promette un potenziale di investimento eccezionale con alti rendimenti da locazione e un forte apprezzamento storico nei valori immobiliari nell’area di Al Jaddaf. Oltre a rendimenti interessanti, il progetto presenta anche un’opportunità interessante per i proprietari di case vacanze che desiderano capitalizzare su servizi di lusso e posizione privilegiata.

Il progetto comprende una piscina in stile hotel e un piano servizi, nonché una piscina per bambini e un’area giochi. Sarà inoltre dotato di una palestra completamente attrezzata, un prato multiuso, una pista da jogging panoramica e una terrazza panoramica con viste panoramiche sulla città. Come comunità, Al Jaddaf è spesso ricercata per l’accesso a importanti punti di riferimento come Jaddaf Waterfront, Downtown Dubai, Zabeel Palace, Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai Health Care City e Dubai Festival City (DFC).

“Siamo entusiasti di tornare ad Al Jaddaf con Binghatti Ghost. Questo progetto incarna il nostro impegno nel fornire opportunità immobiliari all’avanguardia. La risposta travolgente del mercato ci ha spinto a dare vita a questo sviluppo eccezionale e siamo fiduciosi che ciò stabilirà un nuovo standard per la vita contemporanea di lusso nella zona”, ha commentato il presidente di Binghatti, Muhammad BinGhatti.

Con Binghatti Ghost, Binghatti mira a rispondere alla domanda della sua offerta di progetti nella zona, oltre a presentare esperienze di vita elevate e opportunità di investimento in una delle comunità più ambite di Dubai.