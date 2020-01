EMINEM, ESCE A SORPRESA IL NUOVO ALBUM “MUSIC TO BE MURDERED BY”

MILANO (ITALPRESS) – Eminem ha pubblicato a sorpresa, la scorsa notte, il suo nuovo album di studio “Music To Be Murdered By”, disponibile in tutti gli store digitali.

A lanciare il progetto, il cui titolo è ispirato al maestro dell’orrore Alfred Hitchcock, il brano “Darkness” accompagnato da un video che in soli 90 minuti ha totalizzato oltre mezzo milione di views.

