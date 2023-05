Emiliano “La Regione Puglia ha premiato le eccellenze sportive”

“Una giornata bellissima per lo sport pugliese. Sono stati premiati le società, le atlete e gli atleti che si sono distinti durante l’anno. Questo premio, istituito per la prima volta dalla Regione Puglia, ha dato vita a una manifestazione straordinaria” Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso della “Giornata dello Sport per Tutti”.



pc/gtr