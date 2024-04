Bardi “In Basilicata risultato netto, i lucani hanno riposto fiducia”

POTENZA (ITALPRESS) - L’entusiasmo che ho raccolto in queste settimane è una delle cose che voglio sottolineare . È stata una campagna elettorale molto intensa. Sono contento anche per il lavoro svolto dai candidati molto presente sul territorio. Il risultato deriva dal merito ma anche dal demerito, l’opposizione ha pagato la scelta del candidato all’ultimo. Ritengo sia fondamentale la risposta che il centro destra ha raccolto. Quando si vince con un distacco del genere vuol dire che le persone ripongono fiducia in noi. Credo che ci siano tutti i presupposti continueremo la nostra azione di cambiamento che abbiamo avviato cinque anni fa". Così il presidente della Regione Vito Bardi in conferenza stampa per commentare i risultati elettorali. xc2/pc/gtr