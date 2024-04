Autostrada Palermo-Catania, Schifani “Libera entro il 2026″

SCILLATO (PALERMO) (ITALPRESS) - “Da quando sono diventato commissario straordinario di governo per la gestione dell’autostrada A19 parecchie decine di chilometri sono state liberate per la fruizione totale, con una fortissima sollecitazione nei confronti dei cantieri: ringrazio Salvini per la fiducia e i subcommissari per il lavoro che continuano a svolgere”. Lo sottolinea il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a margine della riapertura al traffico di una carreggiata della Palermo-Catania, all’altezza della galleria Capraria tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato. “Si è creato uno spirito di squadra e questo ha determinato una sorta di competizione tra le imprese per chi finisce prima - aggiunge Schifani, - Entro dicembre 2026 contiamo di rendere completamente o quasi totalmente libera quest’autostrada: l’A19 non era mai stata oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ora il lavoro di Anas è pari a oltre 800 milioni con il coinvolgimento di tanti cantieri. La mia spinta, attraverso il commissariamento che io stesso ho richiesto, va in direzione della velocizzazione dei lavori”. (ITALPRESS). pc/mrv