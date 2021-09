BOLOGNA (ITALPRESS) – Dopo l’annuncio del Governo sull’obbligo del pass vaccinale nei luoghi di lavoro dal prossimo 15 ottobre, in Emilia Romagna si registra un netto aumento delle prenotazioni: ieri sono state 8.037, il doppio rispetto alle circa 4mila del giorno precedente. Intanto dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 420.118 casi di positività, 403 in più rispetto a ieri, su un totale di 38.746 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1%. Si registrano cinque decessi: uno in provincia di Piacenza (una donna di 93 anni), due nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 69 anni e un uomo di 97 anni); due nella provincia di Modena (entrambi uomini, rispettivamente di 95 e 97 anni). Non si registrano decessi nelle altre province. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.432. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (41); 407 quelli negli altri reparti Covid (-4).

(ITALPRESS).