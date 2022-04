BOLOGNA (ITALPRESS) – Una partnership storica, nata nel 2002, che guarda al futuro. Esperienze e buone pratiche, azioni comuni in vari settori, in particolare quelli della salute e della transizione ecologica, passando per cultura, digitale e Big Data.

Le Regioni Emilia-Romagna e Nouvelle Aquitaine (Francia) rinnovano la loro partnership con la firma – oggi a Pèrigueux – del nuovo accordo triennale da parte dei presidenti Stefano Bonaccini e Alain Rousset.

Nell’ambito della missione istituzionale della nostra Regione in quella francese, fino a domani, 28 aprile, con tappa anche a Bordeaux, presente l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori. Confronto bilaterale che passa anche attraverso il lavoro comune delle strutture tecniche delle due amministrazioni regionali.

Giovani, istruzione superiore e ricerca, economia innovativa e nuove tecnologie, agroalimentare, cultura e cittadinanza, salute e politiche sociali, transizione ecologica ed energetica, sviluppo e solidarietà internazionale, i temi al centro del nuovo accordo interregionale.

“E’ un accordo strategico per crescere insieme. Unendo le forze, scambiando conoscenze e know-how di alto livello- afferma il presidente Bonaccini-. Un’intesa che rafforza le relazioni bilaterali e le azioni concrete tra Emilia-Romagna e Nuova Aquitania, l’avvicinamento tra i rispettivi ecosistemi dell’innovazione, la condivisione di proposte basate sulla gestione virtuosa dei fondi strutturali europei, comune a entrambe, a beneficio dei cittadini e delle imprese dei due territori, per una crescita sostenibile e per lavoro di qualità”.

“Siamo la regione con l’export pro-capite più alto nel Paese e fare sistema è sempre più necessario anche all’estero. Per questo- prosegue- stiamo rafforzando ancora le nostre relazioni internazionali, attraverso la rete di Regioni partner e i rapporti costruiti con diversi Stati. Prima della pandemia siamo stati in Cina, negli Stati Uniti, in Sudafrica, insieme al sistema socio-economico regionale e alle università, portando le nostre eccellenze e stringendo rapporti importanti che durano tuttora. In questi giorni siamo in Francia, saremo presto a New York, Philadelphia e Boston per la settimana della cucina italiana nel mondo e collaborazioni su imprese, ricerca e innovazione digitale, forti degli investimenti che abbiamo fatto nell’Emilia-Romagna Data Valley”.

