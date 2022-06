BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ stata ultimata in questi giorni la piantumazione di 275 alberi in via della Repubblica e via del Donatore grazie a ECO Alberi, l’iniziativa per la promozione e la salvaguardia del patrimonio naturale e della biodiversità resa possibile grazie all’impegno del Gruppo Hera. L’iniziativa di Hera rientra nel progetto complessivo di 1.111 alberi del Comune di Castel Bolognese, a cui la Regione Emilia-Romagna contribuisce con la copertura del 75% dei costi complessivi e al quale Hera contribuisce con le risorse per la messa a dimora e cura di 275 piante. Queste piante vengono messe a dimora per la riforestazione urbana di cinque aree verdi del territorio comunale: 425 essenze arboree nell’area di mq 10.629 presso Via Kennedy, 154 nell’area di mq 3772 presso via del Cimitero, 211 nell’area di mq 4255 presso via della Repubblica, 197 alberi nell’area di mq 4899 in via dei Mille e 124 alberi nell’area di mq 3094 in via del Donatore. A Castel Bolognese l’iniziativa di Hera consentirà quindi di trasformare due delle cinque aree verdi individuate dal progetto comunale in altrettanti boschi urbani sostenendo con 25 euro ad albero, i costi per le attività di messa a dimora e prima cura per almeno tre anni di 275 nuovi alberi di diverse specie. Nei due nuovi parchi firmati Hera troveranno posto querce, frassini, betulle, tamerici e molte altre specie: un’ampia varietà arborea che consentirà lo sviluppo di flora e fauna autoctone, a tutela della biodiversità locale. Inoltre, come è noto, gli alberi svolgono alcuni fondamentali servizi ecosistemici: sono responsabili dell’assorbimento di CO2 (i due boschi, una volta maturi, potranno prelevarne dall’aria fino a 27,5 tonnellate l’anno), contribuiscono ad abbattere le polveri sottili e contrastano il fenomeno delle isole di calore.

Il progetto ECO Alberi di Hera permetterà complessivamente la messa a dimora e la cura di 10 mila alberi nel prossimo triennio grazie a un impegno economico complessivo di 250mila euro, si integra con le politiche di sostenibilità ed economia circolare che il Gruppo ha attivato da tempo al fine di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile al 2030 definiti dall’Onu per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in cui opera.

