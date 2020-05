BOLOGNA (ITALPRESS) – Le prime auto (Fiat Panda 1.2 easy power – gpl) sono state consegnate questa mattina ai presidenti dei raggruppamenti delle Gev – Guardie ecologiche volontarie che operano in regione, dall’assessora regionale alla Montagna e ai parchi, Barbara Lori, e dal direttore dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell´Emilia-Romagna (Arpae), Giuseppe Bortone. Gli automezzi serviranno alle Gev per il controllo e la vigilanza ambientale in parchi, riserve, aree protette regionali e nei siti di Rete Natura 2000, per le attività di salvaguardia prevenzione programmate in ambito provinciale, per l’educazione ambientale nonchè in caso di emergenze di Protezione civile. Le 17 auto sono state assegnate ai rappresentanti dei raggruppamenti Cp Gev di Piacenza; Gev e Gev Legambiente di Parma, Reggio Emilia e Modena; Cgam e Cp Gev di Bologna; Gev di Ferrara, Cesena, Forlì, Faenza e Rimini e Gev Legambiente di Ravenna. Per l’assessora Lori “il servizio volontario di vigilanza ecologica rappresenta un presidio importantissimo di controllo ambientale e tutela del territorio”. Quelle consegnate oggi sono una prima tranche dei 17 automezzi acquistati da Arpae con risorse regionali. “E’ il segno tangibile di un investimento che si consolida, a sostegno del volontariato e per la difesa dell’ambiente”, aggiunge l’assessora. “L’impegno delle Gev – aggiunge il direttore Bortone – rappresenta in modo concreto l’attenzione e la consapevolezza che sta crescendo attorno all’ambiente, alla sua tutela e alla sua importanza cruciale”. Per Bortone “il lavoro comune tra Arpae, Regione, enti locali e Gev sta dando buoni frutti, garantendo collaborazioni in settori importanti: dalla vigilanza all’educazione ambientale. Proseguiremo in questa direzione”. Gli automezzi, di proprietà di Arpae, sono stati assegnati in utilizzo con la formula del comodato d’uso gratuito. Sono dotati di adesivi con il logo delle Guardie ecologiche volontarie e della Regione Emilia-Romagna.

(ITALPRESS).