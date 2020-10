BOLOGNA (ITALPRESS) – La Regione Emilia Romagna potenzia ulteriormente la flotta del trasporto pubblico, con l’obiettivo di limitare il più possibile l’affollamento dei mezzi, uno dei punti più sensibili delle norme di sicurezza contro il Coronavirus. Ad annunciarlo, intervistato al Tgr Emilia Romagna, il presidente della Regione Stefano Bonaccini. “Noi avevamo messo 270 bus in più. Credo, sulla percentuale della popolazione, la Regione che più in Italia aveva aumentato le corse – ha detto il governatore – Adesso ne mettiamo altri 120 circa, quindi arriveremo a circa 400 mezzi in più tutti i giorni sulle strade, per cercare di diminuire il carico su alcune tratte e su alcuni mezzi negli orari di punta”.

(ITALPRESS).