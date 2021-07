SOLIGHETTO (ITALPRESS) – Elvira Bortolomiol è la nuova Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Per la prima volta sarà una donna a ricoprire il prestigioso incarico di guida di uno tra i più dinamici consorzi del vino italiani. Elvira Bortolomiol guida una storica azienda del territorio insieme alle sorelle, vanta quindi profonde radici locali e allo stesso tempo una visione internazionale. I Vicepresidenti designati sono: Cinzia Sommariva (Sommariva Soc. Agr. Palazzo Rosso) e Giuseppe Collatuzzo (Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto). Il consiglio di amministrazione si è espresso all’unanimità.

“Sono molto onorata di essere stata eletta presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG” afferma Elvira Bortolomiol, neopresidente del Consorzio di Tutela “sono nata in una famiglia che ha visto crescere la storia del Prosecco nel mondo e che ne è stata partecipe. Ci aspettano ancora tantissime sfide, ce lo richiede il territorio in cui affondiamo le nostre radici perchè va tutelato e valorizzato in termini di paesaggio e di sostenibilità ambientale e lo impone la competitività del mercato globale, che come abbiamo già sperimentato, premia l’eccellenza del nostro prodotto. I prossimi anni saranno uno stimolo appassionante per continuare l’attività di promozione e comunicazione della Denominazione in Italia e nel mondo”.

Elvira Maria Bortolomiol è diventata membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela Vino Prosecco di Conegliano Valdobbiadene nel 2007 e per più mandati ha ricoperto la carica di Vicepresidente, prima donna nel ruolo. Elvira è impegnata nella tutela e promozione della Denominazione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore sia in Italia che all’estero ed è anche Vicepresidente di Bortolomiol SpA. Inizialmente responsabile del Business Development e del Marketing, concentra oggi le sue energie e capacità imprenditoriali nella gestione delle strategie commerciali e di comunicazione per la promozione dell’eccellenza del marchio a tutto tondo. Bortolomiol SpA è stata fondata nel 1949 da Giuliano Bortolomiol, uno degli 11 soci fondatori del Consorzio Tutela Vino Prosecco e padre della squadra tutta al femminile che attualmente gestisce l’azienda. Dopo aver conseguito la laurea in Agraria, ha colto l’opportunità di sviluppare le sue capacità lavorando sia negli Stati Uniti che in Sud America. E’ in questo periodo che ha iniziato a formare la sua visione della cultura del vino, del genius loci e della ricchezza delle sue radici.

