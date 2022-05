Dopo Gazzelle ed Eugenio Finardi, anche Elisa sarà tra gli ospiti che condivideranno il palco con Luciano Ligabue all’evento “30 anni in un (nuovo) giorno”.

L’evento in data unica, sold out con 103.000 biglietti venduti, si terrà sabato 4 giugno e inaugurerà la RCF ARENA di Reggio Emilia (Campovolo).

-foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com