ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo del tour nei teatri, con oltre 40 date esaurite, questa estate Elio e le Storie Tese portano di nuovo sui palchi italiani lo spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”.

“Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” è uno show tra il sacro e il profano, che si apre come una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i fan degli EelST.

Lo spettacolo unisce alla musica i racconti e le immagini originali di creatività, per un viaggio attraverso le contraddizioni del Paese.

– Foto: Ufficio stampa Parole & Dintorni –

(ITALPRESS).