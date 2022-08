PALERMO (ITALPRESS) – “La campagna ‘Credo’ lanciata ieri da Matteo Salvini e dalla Lega proprio a Lampedusa conferma la massima attenzione che il nostro partito riserva ai territori e alle esigenze della gente. La scelta di Lampedusa non è casuale, ma anzi serve a dimostrare quanto abbiamo a cuore i problemi dei cittadini di questa meravigliosa isola e di tutta la Sicilia, che non saranno mai abbandonati dalla Lega. Mentre gli altri partiti fanno polemiche, parlano di poltrone e vedono fascisti o razzisti dappertutto, noi affrontiamo problemi reali”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega.

– foto ufficio stampa Annalisa Tardino –

(ITALPRESS).