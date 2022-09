MILANO (ITALPRESS) – “Una persona come Draghi non va persa per il nostro Paese: a mio giudizio, è certamente la persona più rappresentativa e capace che abbiamo, e quindi, chissà come, speriamo di recuperarlo perchè dia il suo contributo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante un appuntamento elettorale col segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, commenta il rifiuto di Mario Draghi a un secondo mandato. “Non so se sia una dichiarazione pragmatica o se sia sincero – aggiunge – può sperarlo. Io tendo a pensare che, in questa fase, consideri concluso il suo compito e il suo dovere”. (ITALPRESS).

Photo credits: xa1