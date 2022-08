MILANO (ITALPRESS) – “In Lombardia faremo meglio che nel dato nazionale. Il nostro obiettivo è arrivare a un risultato che non permetta di avere Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio ma Draghi e penso che con Azione e Italia Viva riusciremo a ottenere il risultato. In Lombardia spero che il risultato sia superiore alla media nazionale e tocco ferro. Sarà sicuramente un dato migliore di quello visto nei primi giorni”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi al Palazzo della Stelline di Milano intervenendo alla presentazione dei candidati del terzo polo in Lombardia. (ITALPRESS).

