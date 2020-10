Focus Regione Marche

Tra il 20 ed il 22 settembre il sito istituzionale www.regione.marche.it ed il sito per la consultazione dei dati elettorali in tempo reale https://dati.elezioni.marche.it hanno complessivamente registrato importanti afflussi: circa 1.200.000 pagine visualizzate e oltre 405.000 utenti visitatori, con un picco di 9.200 connessioni (e 20.500 pagine viste) alle ore 18 di lunedì 21 – per quanto riguarda il sito istituzionale – e di 14.300 connessioni (e 62.300 pagine viste) alle ore 22 sempre del 21/9 – nel sito dei dati di scrutinio in tempo reale.

Oltre che dall’Italia sono stati accertati collegamenti da USA, UK Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Belgio, Norvegia, Olanda e San Marino.

Circa il 65% del traffico è stato generato da dispositivi mobile (smartphone e tablet), il restante 35% da desktop PC o notebook.

Fig. 1a statistiche accesso utenti su www.regione.marche.it

Tra le news più lette – sul sito e su telegram – quelle tratte dai comunicati stampa relative alla ripartizione definitiva (anche se non ancora ufficiale) dei seggi del consiglio regionale per lista e circoscrizione https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/69361/Elezioni-Regionali-2020-Ripartizione-dei-Seggi-finale-per-lista-e-circoscrizione-non-ufficiale e https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/69367/Elezioni-regionali-2020-concluse-le-operazioni-di-scrutinio-il-dato-definitivo.

Sempre nel periodo di riferimento 20-22 settembre, tra le pagine più visitate nel sito istituzionale troviamo quelle dedicate allo speciale elezioni 2020, ovvero (dopo l’home page del canale con 156.634 visualizzazioni):