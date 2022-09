Elezioni, polemiche per lo spot di Mallegni sulle casalinghe

In video pubblicato su Facebook, Massimo Mallegni, capolista di Forza Italia in Toscana nel collegio plurinominale del Senato, parla delle proposte del partito sulle casalinghe e le madri. Il tono dello spot ha provocato polemiche. "Per la destra il modello della donna è l'angelo del focolare", scrive per esempio su Twitter Chiara Gribaudo, deputata del Pd. gsl (Fonte video: Pagina Facebook di Massimo Mallegni)