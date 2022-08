ROMA (ITALPRESS) – Rush finale per le liste definitive dei candidati alle prossime elezioni Politiche del 25 settembre, che vanno depositate entro le 20 di stasera. Nel Lazio scendono in campo i big, a partire dalla leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni che sfida Nicola Zingaretti, capolista del Pd. Poi il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, candidato nell’uninominale di Velletri per la Camera e il duello Emma Bonino-Carlo Calenda nel collegio Roma 1. A Zingaretti capolista alla Camera nel proporzionale si aggiungono la consigliera regionale Michela Di Biase, l’ex ministro Marianna Madia, Matteo Orfini e Claudio Mancini, mentre al Senato si punta su Cecilia D’Elia e Bruno Astorre, oltre che sul segretario del Psi, Enzo Maraio. Nei collegi uninominali della Camera, il Pd punterà su Paolo Ciani, Enzo Foschi, Roberto Morassut e Patrizia Prestipino, al Senato, oltre a Emma Bonino, c’è Monica Cirinnà. La rinuncia di Raffaele La Regina in Basilicata “libera” il seggio di Roma 3 della Camera, in cui correrà Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente. Il posto di Francesco De Angelis, che ha fatto un passo indietro dopo il video della lite con il capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri Albino Ruberti, sarà preso da Enrico Panunzi. Anche nel Centrodestra confermati tutti i big: oltre a Meloni, Fratelli d’Italia punta sul braccio destro Francesco Lollobrigida e sul vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Per Forza Italia, Tajani sarà capolista nell’uninominale di Velletri per la Camera, mentre Paolo Barelli guiderà il listino plurinominale a Montecitorio. A Palazzo Madama confermato Maurizio Gasparri. La Lega candida come capilista al Senato l’avvocato Giulia Bongiorno e l’ex sottosegretario Claudio Durigon al Senato, mentre alla Camera scendono in campo l’ex magistrato Simonetta Matone e il sottosegretario all’Economia Federico Freni. Il terzo polo schiererà il leader Carlo Calenda al plurinominale, ma è all’uninominale – nel collegio Roma 1 del Senato – che troverà di fronte la sua ex alleata Emma Bonino, candidata per la coalizione di Centrosinistra. Il terzo polo schiererà il ministro Elena Bonetti nell’uninominale di Roma 1 della Camera, in campo anche la capogruppo di Italia Viva a Montecitorio, Maria Elena Boschi. Il capolista della Camera per il Movimento 5 Stelle sarà il deputato uscente Francesco Silvestri, uno dei 15 nomi del listino di Giuseppe Conte, mentre la più votata alle parlamentarie, Alessandra Maiorino, sarà in campo nel listino proporzionale del collegio 1 del Senato. Infine, Italia Sovrana e Popolare, tra i primi partiti a depositare le liste alla Corte d’Appello di Roma, candida Gina Lollobrigida per il Senato all’uninominale Lazio 6, che fa riferimento a Latina e Frosinone.

