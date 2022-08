MILANO (ITALPRESS) – “La battaglia che si farà qui è di valore nazionale: a Milano si candidano praticamente tutti i leader dei partiti per quello che rappresenta questa città, una vera capitale europea, vibrante e dinamica, punta di diamante economica del Paese, ma anche città con suoi problemi”. Così il senatore del Pd Antonio Misiani, già viceministro all’Economia nel governo Conte II, oggi a Milano al circolo Pd Pio La Torre di via Monreale a San Siro, dove ha aperto la sua campagna elettorale. Misiani è candidato per la riconferma al Senato nel seggio Lombardia P02 – uninominale 03, una sfida che si è detto “entusiasta” di raccogliere. “Ieri – ha proseguito parlando ai volontari del circolo – ho incontrato il sindaco Giuseppe Sala, sto incontrando consiglieri e assessori e responsabili di circolo perchè la città va ascoltata, ma soprattutto incontrerò i milanesi per spiegare l’idea di futuro che abbiamo in testa. Un’idea molto diversa da quella di Giorgia Meloni e della coalizione che si contrappone a noi”.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it