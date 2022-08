MILANO (ITALPRESS) – “Non intendiamo fare promesse che non possiamo realizzare. E’ il caso di dire le cose come stanno agli italiani. Samo in chiusura del programma sia di FdI che di quello in comune della coalizione. Ci saranno proposte serie, con proposte realizzabili”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo a Radio Monte Carlo.

“Le alleanze sono importanti. Da una parte vedo un’alleanza di centrodestra unita. Abbiamo problemi dati dal fatto che ci eravamo divisi sul punto di vista nazionale, ma oggi che siamo tornati sullo stesso fronte siamo uniti. Dall’altra parte c’è una armata Brancaleone che parte dal dato ‘dobbiamo battere la destrà o su ‘quanti collegi mi dai”, aggiunge.

Meloni, infine, dice di non condividere “la scelta di non votare lunedì. Temiamo l’astensionismo, le ultime elezioni amministrative sono un campanello di allarme. Si ha un concetto abbastanza curioso della democrazia, se si vota da una parte va bene se si vota dall’altra siamo tutti ignoranti, non in grado di fare neanche una croce”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

