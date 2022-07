ROMA (ITALPRESS) – “Domani presenteremo con Tabacci il nuovo soggetto politico: si chiamerà ‘Impegno Civicò e rappresenta quel principio di responsabilità civica di cui anche Papa Francesco ha parlato. Sarà una forza politica riformatrice e trazione ecologica”. Così il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Rai3. Quanto al M5s, secondo Di Maio “prima era una comunità, adesso è un partito padronale. Grillo sta intervenendo, ma in ritardo, perchè quello non è più il Movimento Cinque Stelle che avevamo in mente, ma è il partito di Conte, che ha tutti i poteri in mano ma non li sa usare”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com