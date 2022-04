Elezioni comunali, Scoma “A Palermo si misurerà caratura dei partiti”

"Le elezioni comunali di Palermo saranno elezioni importanti dove si misureranno le carature dei partiti. Visto che nel centrodestra si andrà in ordine sparso, ciascuno con il proprio simbolo, ogni partito tenderà a fare il risultato migliore per poi poter dire quanto vale e quanto pesa in un ragionamento regionale". Lo dice in una intervista all'Italpress Francesco Scoma, deputato della Lega e candidato sindaco di Palermo. mra/abr/gtr