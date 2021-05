Elezioni Bologna, Ostellari: “Candidato scelto da tavolo nazionale a breve”

"Il candidato viene scelto dal tavolo nazionale. Sarà scelto a breve attraverso la condivisione di tutti i partiti del centrodestra e credo anche grazie al contributo delle forze civiche che qui a Bologna ci sono e sono fondamentali“. Lo dice Andrea Ostellari, senatore della Lega e commissario Lega Emilia per Salvini Premier, a Bologna a margine della presentazione di alcune proposte della Lega in vista delle prossime elezioni amministrative e di una campagna a difesa del Made in Italy. tvi/gtr